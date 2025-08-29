Semana do Psicólogo: Dependência excessiva de IA pode afetar saúde mental Nesta semana em que se celebra o Dia do Psicólogo, especialistas em saúde mental chamam atenção para um novo desafio contemporâneo:... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h58 ) twitter

Folha Vitória

Nesta semana em que se celebra o Dia do Psicólogo, especialistas em saúde mental chamam atenção para um novo desafio contemporâneo: a crescente dependência de ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, na vida pessoal e profissional. Se, por um lado, esses recursos podem aumentar a produtividade e facilitar tarefas do dia a dia, por outro, o uso exagerado pode trazer impactos emocionais e cognitivos preocupantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para entender mais sobre os riscos e benefícios da inteligência artificial na saúde mental.

