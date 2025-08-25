Será o fim da agenda woke?
Nos últimos anos, a chamada agenda woke, termo que remetia à consciência social sobre injustiças, mas que se transformou em um movimento...
Nos últimos anos, a chamada agenda woke, termo que remetia à consciência social sobre injustiças, mas que se transformou em um movimento político-ideológico de patrulha cultural, ganhou força em diversas áreas da sociedade. Empresas, universidades, governos e até o entretenimento passaram a adotar discursos e políticas baseadas em identitarismo, censura disfarçada de “inclusão” e uma tentativa de reescrever normas sociais e de mercado. No entanto, há sinais claros de que essa onda pode estar perdendo força.
Nos últimos anos, a chamada agenda woke, termo que remetia à consciência social sobre injustiças, mas que se transformou em um movimento político-ideológico de patrulha cultural, ganhou força em diversas áreas da sociedade. Empresas, universidades, governos e até o entretenimento passaram a adotar discursos e políticas baseadas em identitarismo, censura disfarçada de “inclusão” e uma tentativa de reescrever normas sociais e de mercado. No entanto, há sinais claros de que essa onda pode estar perdendo força.
Para uma análise mais aprofundada sobre o impacto da agenda woke e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para uma análise mais aprofundada sobre o impacto da agenda woke e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: