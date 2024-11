Serra abre inscrições para curso de Marketing Digital para Turismo Serra abre inscrições para curso de Marketing Digital para Turismo Folha Vitória|Do R7 04/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 04/11/2024 - 23h28 ) twitter

Curso de Marketing Digital para Turismo

A Prefeitura da Serra, em parceria com o Senac do município, abriu inscrições para o curso Marketing Digital para Turismo. A Secretaria de Assistência Social (Semas) informou que a capacitação começará no próximo dia 11. Para se inscrever, basta acessar o link e preencher os dados. A inscrição é gratuita.

