Show infantil “3 Palavrinhas” chega a Vitória com turnê especial de 10 anos 3 Palavrinhas se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro (Foto: Divulgação/JP Lima)Espetáculo musical acontece no dia 17 de maio, no Espaço... Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 15h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

3 Palavrinhas se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro (Foto: Divulgação/JP Lima) O grupo infantil 3 Palavrinhas desembarca em Vitória com a turnê comemorativa “3P é 10”, celebrando uma década de carreira. O show acontece no sábado (17), às 15h, no Espaço Patrick Ribeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa apresentação imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mãe tenta enforcar o próprio bebê em hospital infantil de Vila Velha

Vereadores de SP aprovam taxa de poluição para helicópteros e jatinhos

Thor: cachorro desaparecido é encontrado com ajuda do Folha Vitória