Sobrenomes não garantem cidadania italiana: veja como conseguir o passaporte

Close-up,Of,An,Italian,Passport,Held,By,A,Traveler,With Shutterstock

O sobrenome ou nome de família italiano não é garantia para ter a aprovação do pedido de cidadania e concessão do passaporte da Itália. Existem critérios adicionais para iniciar o processo de cidadania do país.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como conseguir a cidadania italiana e os impactos das novas regras.

