Solução natural: Máscara colorante Bio Extratus cobre os fios brancos Máscara Colorante Bio Extratus Cobre: uma maneira prática e saudável de cobrir os fios brancos, mantendo o cabelo hidratado e com um... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Máscara Colorante Bio Extratus Cobre: uma maneira prática e saudável de cobrir os fios brancos, mantendo o cabelo hidratado e com um brilho intenso/Foto: ChatGPT O cabelo branco é uma das primeiras mudanças visíveis que o corpo experimenta com o avanço da idade, mas para muitas pessoas, o surgimento dos fios brancos pode ocorrer precocemente devido a fatores genéticos, estresse ou até mesmo alimentação.

Para saber mais sobre como essa máscara pode transformar seu visual, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

PGE-ES abre concurso público com salário de R$ 27,7 mil

Cidades do ES recebem alerta para tempestade e queda de granizo; veja a lista

Semana do Psicólogo: Dependência excessiva de IA pode afetar saúde mental