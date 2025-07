STJ rejeita pedido para anular investigação contra Bruno Henrique STJ rejeitou pedido da defesa de Bruno Henrique para anular investigação contra o jogador (Foto: Instagram/@flamengo)Em junho deste... Folha Vitória|Do R7 23/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 08h17 ) twitter

Folha Vitória

STJ rejeitou pedido da defesa de Bruno Henrique para anular investigação contra o jogador (Foto: Instagram/@flamengo) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta terça-feira (22) o pedido da defesa do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, para anular a investigação que apura a suposta participação do atleta em um esquema de manipulação de apostas na internet (bets).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!

