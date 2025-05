Sua criança usa GH? Entenda como o rosto dela pode mudar Foto: FreepikO hormônio do crescimento (GH) pode causar alterações no crescimento da maxila e mandíbula, acarretando mudanças no rosto... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 09h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Freepik Muitos pais recebem com esperança a indicação do hormônio do crescimento (GH) para seus filhos. Essa medicação tem sido uma aliada importante no tratamento de crianças com baixa estatura ou com alterações no crescimento.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como o GH pode impactar o desenvolvimento facial das crianças!

Leia Mais em Folha Vitória:

Motorista é levada para o hospital após acidente em avenida de Vitória

Consignado CLT: veja como trocar uma dívida por outra com juros mais baixos

Aluno com baixa visão cria calculadora inclusiva para matemática em Vitória