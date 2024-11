Suco de laranja, manga e maracujá: é bom para imunidade? Veja receita Suco de laranja, manga e maracujá: é bom para imunidade? Veja receita Folha Vitória|Do R7 19/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h29 ) twitter

Suco de laranja, manga e maracujá

Nada é mais revitalizante do que um suco fresco e cheio de sabor. A combinação de manga, maracujá e laranja é perfeita para aqueles que buscam uma bebida tropical, deliciosa e repleta de benefícios para a saúde. Esta mistura, além de agradar ao paladar, é um verdadeiro elixir natural, rico em nutrientes que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico, na melhora da digestão e na hidratação do corpo.

