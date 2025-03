Suspeitos são presos com armas e uniforme da Polícia Civil em Vila Velha Divulgação/ Guarda Municipal de Vila VelhaVeículo foi interceptado após perseguição pelas ruas de Vila Velha Folha Vitória|Do R7 31/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 31/03/2025 - 08h45 ) twitter

Suspeitos foram detidos após perseguição

Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha prenderam dois suspeitos após uma perseguição a um veículo com restrição de roubo, na tarde de domingo (30), no bairro Araçás. Com os detidos, a equipe apreendeu duas armas e uma camisa do uniforme da Polícia Civil.

