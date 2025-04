“The King the Power”: pastor mirim Miguel Oliveira é proibido de pregar e usar redes sociais Foto; Reprodução Redes SociaisDecisão foi tomada após reunião com os pais e pastor do garoto em Carapicuíba (SP); vídeos polêmicos... Folha Vitória|Do R7 30/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h40 ) twitter

Folha Vitória

Foto; Reprodução Redes Sociais Muito conhecido nas redes sociais por vídeos com pregações exaltadas, e após viralizar com mensagens em que grita a expressão “Of The King The Power”, o jovem pregador Miguel Oliveira, de 15 anos, vai ter que dar uma pausa nas atividades.

Para saber mais sobre essa polêmica e as decisões que impactam a vida do jovem pregador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

