Tijolos de Plástico Reciclado: A Inovação que Está Revolucionando a Construção Civil
Figura 1 – Residência construída com blocos de plástico reciclado desenvolvidos pela startup Conceptos Plásticos. Fonte: DESIGNBOOM...
Uma solução inovadora e sustentável tem chamado atenção no setor da construção civil: blocos de construção feitos a partir de plástico reciclado. Criada pela startup colombiana Conceptos Plásticos, essa tecnologia está transformando resíduos plásticos em tijolos modulares, uma abordagem que une engenharia, responsabilidade ambiental e impacto social positivo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória
