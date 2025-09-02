Tijolos de Plástico Reciclado: A Inovação que Está Revolucionando a Construção Civil Figura 1 – Residência construída com blocos de plástico reciclado desenvolvidos pela startup Conceptos Plásticos. Fonte: DESIGNBOOM... Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 08h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 08h38 ) twitter

Uma solução inovadora e sustentável tem chamado atenção no setor da construção civil: blocos de construção feitos a partir de plástico reciclado. Criada pela startup colombiana Conceptos Plásticos, essa tecnologia está transformando resíduos plásticos em tijolos modulares, uma abordagem que une engenharia, responsabilidade ambiental e impacto social positivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como essa inovação pode mudar o futuro da construção civil!

