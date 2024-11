Tiroteio entre criminosos e PMs termina com três presos em Cariacica Tiroteio entre criminosos e PMs termina com três presos em Cariacica Folha Vitória|Do R7 24/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 17h48 ) twitter

Tiroteio em Cariacica

Na noite do último sábado (23), um patrulhamento preventivo da Polícia Militar pelo bairro Flexal 2, em Cariacica, resultou em um confronto armado e na prisão de três homens. A ação aconteceu nas proximidades do Campo do Apollo, uma área marcada pelo intenso tráfico de drogas. A apuração é da repórter Gabriela Valdetaro, da TV Vitória/Record.

