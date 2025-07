Torcedor que discutiu com Neymar está proibido de entrar na Vila Belmiro Alex tentou pedir desculpas para Neymar nas redes sociais. Foto: Reprodução/InstagramApós discussão com Neymar, torcedor Alex Sander... Folha Vitória|Do R7 27/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 27/07/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Alex Sander Silva, o torcedor envolvido em uma polêmica discussão com Neymar, não terá o perdão do jogador, e sua entrada na Vila Belmiro está proibida. Após o ocorrido durante a derrota do Santos para o Internacional, na última quarta-feira (23), em que Alex se envolveu em uma troca de palavras com Neymar, ele tem enfrentado uma série de consequências.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Piloto é reprovada no bafômetro e presa pouco antes de voo internacional

Festa de criança acaba com jovem morto a facadas e confusão em Vila Velha

IEL-ES abre 19 vagas de estágio para níveis técnico e superior