Tornado ou redemoinho? Fenômeno chama a atenção de moradores na Serra

Foto: Reprodução/Redes sociaisVídeos mostram formações de ventos e nuvens com movimentos giratórios em Jacaraípe; veja o que dizem...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/Redes sociais Uma formação de ventos e nuvens impressionou moradores de Jacaraípe, na Serra, no último sábado (30). O formato das nuvens chamou a atenção das pessoas, que filmaram e disseminaram as imagens em grupos de mensagens e redes sociais.

