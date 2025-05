Tradicional roda de samba celebra cultura afro-brasileira em Vila Velha Batucada de Crioulo com Tião Casemiro acontece no sábado (Foto: Divulgação/Batucada do Crioulo)Evento com Tião Casemiro acontece no... Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Batucada de Crioulo com Tião Casemiro acontece no sábado (Foto: Divulgação/Batucada do Crioulo) A quadra da MUG recebe, no sábado (17), a partir das 17h, mais uma edição da Batucada de Crioulo, uma tradicional roda de samba que celebra a cultura popular afro-brasileira por meio da música e da ancestralidade.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

Isabel Veloso anuncia remissão do câncer: ‘Vou poder ver meu filho crescer’

Atlas da Violência: Brasil tem dez mulheres assassinadas por dia

Carro fica preso após cair em buraco em rua de Laranjeiras