Tribunal considera tarifas de Trump inconstitucionais, mas as mantém em vigor por enquanto

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Foto: Isac Nóbrega/PRUm tribunal federal de apelações decidiu nesta sexta-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, não tinha o direito legal de impor tarifas abrangentes, mas manteve, por enquanto, sua iniciativa de construir uma barreira protecionista em torno da economia americana.

