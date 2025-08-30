Tribunal considera tarifas de Trump inconstitucionais, mas as mantém em vigor por enquanto
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Foto: Isac Nóbrega/PRUm tribunal federal de apelações decidiu nesta sexta-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, não tinha o direito legal de impor tarifas abrangentes, mas manteve, por enquanto, sua iniciativa de construir uma barreira protecionista em torno da economia americana.
