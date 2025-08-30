Tributo a Raul Seixas celebra os 80 anos do cantor em Vitória
Big band mineira Filosofando Raul Seixas se apresenta no dia 5 de setembro (Foto: Paulo Valle/Divulgação)Espetáculo reúne big band...
Big band mineira Filosofando Raul Seixas se apresenta no dia 5 de setembro (Foto: Paulo Valle/Divulgação) O legado de Raul Seixas vai ser celebrado em Vitória na próxima sexta-feira (05), às 20h, no Sesc Glória, com o espetáculo “Raul 80 Anos – Um tributo ao legado do Maluco Beleza”.
Big band mineira Filosofando Raul Seixas se apresenta no dia 5 de setembro (Foto: Paulo Valle/Divulgação) O legado de Raul Seixas vai ser celebrado em Vitória na próxima sexta-feira (05), às 20h, no Sesc Glória, com o espetáculo “Raul 80 Anos – Um tributo ao legado do Maluco Beleza”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse tributo imperdível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse tributo imperdível!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: