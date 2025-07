Trump anuncia tarifa de 50% sobre Brasil e cita ‘censura’ a mídias sociais dos EUA Donald Trump defendeu ex-presidete brasileiro e disse que há "caça às bruxas" no Brasil. Crédito: Isac Nóbrega/PRTarifa definida por... Folha Vitória|Do R7 09/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h37 ) twitter

Donald Trump defendeu ex-presidete brasileiro e disse que há "caça às bruxas" no Brasil. Crédito: Isac Nóbrega/PR O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 9, tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil, com início a partir de 1º de agosto. Do mesmo modo, mais cedo, ele havia dito que o País não tem sido bom para os EUA e que deveria anunciar novas tarifas sobre produtos brasileiros até quinta-feira, 10.

