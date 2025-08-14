Logo R7.com
Trump diz que o Brasil é um dos piores parceiros comerciais dos EUA

Donald Trump e Lula: Americano disse que tarifas do Brasil de Lula são muita altas. Crédito: Reprodução: Instagram/@realdonaldtrump...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta (14), que o Brasil é um dos “piores parceiros comerciais” dos EUA.

