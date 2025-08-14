Trump diz que o Brasil é um dos piores parceiros comerciais dos EUA Donald Trump e Lula: Americano disse que tarifas do Brasil de Lula são muita altas. Crédito: Reprodução: Instagram/@realdonaldtrump... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h58 ) twitter

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta (14), que o Brasil é um dos “piores parceiros comerciais” dos EUA.

Para saber mais sobre as declarações de Trump e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

