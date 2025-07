Túmulos do Egito Antigo revelam perturbadora prática funerária há 5 mil anos Corpo de jovem foi enterrado com alinhamento solar e astronômico. (Foto: Divulgação/Springer Nature)Estudo foi conduzido com o auxílio... Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 18h18 ) twitter

Corpo de jovem foi enterrado com alinhamento solar e astronômico. (Foto: Divulgação/Springer Nature) Arqueólogos identificaram uma prática funerária até então desconhecida no Egito Antigo, na qual corpos eram desmembrados antes do sepultamento. A descoberta foi feita no cemitério de Adaiima, na margem oeste do rio Nilo, e remonta a um período entre 3300 e 2700 a.C.

