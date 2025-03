Turismo internacional tem crescimento recorde em fevereiro e chega a R$ 4,7 bilhões Fluxo do turismo internacional no país tende a aumentar por causa de eventos previstos para este ano no Brasil. Crédito: Fernando Frazão... Folha Vitória|Do R7 31/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h26 ) twitter

Aeroporto Santos Dumont Rio de Janeiro

Fluxo do turismo internacional no país tende a aumentar por causa de eventos previstos para este ano no Brasil. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil O mês de fevereiro de 2025 registrou mais um recorde para o turismo no país. Viajantes internacionais trouxeram US$ 823 milhões (R$ 4,7 bilhões) para a economia brasileira. Em outras palavras, em comparação ao mesmo mês do ano passado, o fluxo aumentou 22,2%. Ou seja, mais de 1,3 milhão de estrangeiros desembarcaram nos destinos nacionais em fevereiro.

