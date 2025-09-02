Val Marchiori atualiza estado de saúde após cirurgia para remover tumor: “Façam mamografia”
Foto: Leo Franco/AgNews Val Marchiori atualizou seu estado de saúde após uma cirurgia para a retirada de um tumor na mama. Ela agradeceu à equipe médica e ao apoio de fãs em suas redes sociais nessa segunda-feira, 1º: “Fiquem com Deus e façam a mamografia.”
Para mais detalhes sobre a recuperação de Val e a importância da mamografia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
