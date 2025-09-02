Val Marchiori atualiza estado de saúde após cirurgia para remover tumor: “Façam mamografia” Foto: Leo Franco/AgNewsApós a recuperação do procedimento cirúrgico, a socialite continuará o tratamento contra o câncer de mama. Ela... Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Leo Franco/AgNews Val Marchiori atualizou seu estado de saúde após uma cirurgia para a retirada de um tumor na mama. Ela agradeceu à equipe médica e ao apoio de fãs em suas redes sociais nessa segunda-feira, 1º: “Fiquem com Deus e façam a mamografia.”

Para mais detalhes sobre a recuperação de Val e a importância da mamografia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Álvares Cabral é vice-campeão da Superliga Master em Brasília; veja a campanha

Moraes e Gonet costuram trama golpista em julgamento com único réu presente

Razer lança beta aberto do software Synapse 4 com acesso à “Workshop”