Vasco vence o Santos de virada na primeira rodada do Brasileirão Vegetti marcou gol da vitória vascaína (Foto: Matheus Lima/ Vasco) Em São Januário, o Vasco saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada... Folha Vitória|Do R7 31/03/2025 - 07h05 (Atualizado em 31/03/2025 - 07h05 )

Vegetti atacante do vasco

Vegetti marcou gol da vitória vascaína (Foto: Matheus Lima/ Vasco) O Santos voltou à elite do futebol brasileiro com uma derrota para o Vasco por 2 a 1, neste domingo, em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista abriu o placar logo na primeira etapa, mas não conseguiu manter a vantagem e viu o time da casa reagir, virando a partida com grande atuação de Vegetti, autor de um gol e uma assistência.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

