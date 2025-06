Veja a lista atualizada de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Fifa/Divulgação)Austrália vence a Arábia Saudita e é a 11ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026; veja... Folha Vitória|Do R7 10/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 20h56 ) twitter

A Austrália confirmou presença na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (10), a seleção da Oceania derrotou a Arábia Saudita de virada por 2 a 1, em Jedah, e garantiu matematicamente a vaga com a segunda colocação do Grupo C das Eliminatórias Asiáticas.

Para mais detalhes sobre essa emocionante classificação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

