Veja a lista dos maiores campeões da Copa do Brasil

O Flamengo conquistou, neste domingo (10), o título da Copa do Brasil ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O time já havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, no Maracanã.Esta é a quinta conquista do Flamengo na Copa do Brasil. Agora, o divide com o Grêmio o posto de segundo clube com mais títulos do torneio.

