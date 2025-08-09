Veja números sorteados na Quina; prêmio acumulou em R$ 9 milhões Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaVeja os números sorteados, a premiação para cada faixa de acertos e informações sobre as apostas vencedoras... Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Confira os resultados e detalhes do sorteio da Quina, concurso 6795, realizado em 08 de agosto de 2025. Veja os números sorteados, a premiação para cada faixa de acertos e informações sobre as apostas vencedoras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os resultados e prêmios!

Leia Mais em Folha Vitória:

Cinco apostas do ES levam prêmio na Lotofácil; veja valores

Viver mais e melhor: o que podemos aprender com as zonas azuis

Esporte versus redes sociais: estamos perdendo esta batalha?