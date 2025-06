Veja os jogos das oitavas de final do Mundial de Clubes: datas e horários (Foto: Fifa/Divulgação)Com boa atuação de Vini Júnior, Real Madrid avança em primeiro lugar do Grupo H e vai pegar a Juventus; veja... Folha Vitória|Do R7 27/06/2025 - 00h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 00h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A fase de grupos do Mundial de Clubes chegou ao fim na noite desta quinta-feira (26), com o Real Madrid confirmando o favoritismo no Grupo H e com o Al-Hilal, ex-time do craque Neymar, ficando com a segunda vaga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dos jogos!

Leia Mais em Folha Vitória:

MDHC e ANTT discutem melhorias no acesso ao Passe Livre para pessoas com deficiência

Cooperativas capixabas e produtores terão acesso a biotecnologia de ponta para melhoramento genético do rebanho leiteiro

Tudo igual entre Cruz Azul e Imperatriz do Forte na Copa Vitória das Comunidades