Veja vídeos e fotos no Complexo de Tubarão, após forte barulho neste domingo

Fumaça no Complexo de Tubarão

Um forte barulho e tremor deixou moradores de diversos bairros de Vitória, Serra e até Vila Velha assustados na tarde deste domingo (17). Nos vídeos, é possível ver uma grande nuvem de fumaça em área da ArcelorMittal, no Complexo de Tubarão. Confira vídeos e fotos:A empresa informou, por meio de nota, que houve um blackout (falta de energia) na usina neste domingo, que afetou a Central Termelétrica, mas que não há vítimas. "O evento gerou um barulho intenso, mas não houve vítimas. Todas as medidas estão sendo tomadas voltadas a segurança das pessoas, meio ambiente e estabilidade dos processos. Os órgãos ambientais já foram informados."A empresa acrescentou que as imagens mostrando chamas em um dos processos, são, na verdade, um sistema de segurança chamado bleeder, que são dispositivos que realizam a queima controlada dos gases em caso de falha no sistema."Todas as medidas estão sendo tomadas voltadas a segurança das pessoas, meio ambiente e estabilidade dos processos. Os órgãos ambientais já foram informados", destacou a empresa por nota. De acordo com informações da equipe de reportagem da TV Vitória, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram embora após aguardar 40 minutos do lado de fora com alegação oficial da empresa de que o blackout seria resolvido por uma equipe interna da ArcellorMittal.

