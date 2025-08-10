Velório de Sophia Vial, vítima de ataque em Vila Velha, acontece na manhã deste domingo
Reprodução/Redes SociaisAdolescente morreu assassinada a tiros no bairro Santa Rita, em Vila Velha
O velório da jovem Sophia Vial, será realizado na manhã deste domingo (10). A adolescente morreu assassinada a tiros no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na tarde do último sábado (9), quando voltava de um grupo de oração com a família.
