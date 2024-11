VÍDEO | Arquiteto tem moto furtada por dupla de criminosos na Serra VÍDEO | Arquiteto tem moto furtada por dupla de criminosos na Serra Folha Vitória|Do R7 30/11/2024 - 16h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Furto de moto registrado por videomonitoramento

Dois homens furtaram uma moto durante a madrugada deste sábado (30), em Nova Almeida, na Serra. Os criminosos utilizaram ferramentas para conseguirem levar a moto.Uma câmera de videomonitoramento registrou toda a ação. No vídeo, os homens chegam com outra moto, e começam a utilizar as ferramentas para conseguir furtar o veículo. Um dos homens conseguiu ligar a moto e saiu com o veículo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Jovem desaparece após entrar em mar de Vila Velha

Adolescente de 17 anos visto em bar pela última vez continua desaparecido

Irmãs de 3 e 14 anos são baleadas por encapuzados em Colatina