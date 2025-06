VÍDEO | Balão com mais de 20 pessoas pega fogo, despenca no ar e deixa mortos Foto: Reprodução de vídeoTragédia aconteceu na manhã deste sábado (21) em Santa Catarina e foi registrada em vídeo. O balão atingiu... Folha Vitória|Do R7 21/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 21/06/2025 - 10h56 ) twitter

Foto: Reprodução de vídeo Um balão pegou fogo quando ainda estava no ar e despencou no chão durante um passeio turístico na cidade de Praia Grande, sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado (21). As informações iniciais são de que pelo menos 22 pessoas estavam a bordo.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

