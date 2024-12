VÍDEO | Bicicleta é furtada em bicicletário de empresa em Vila Velha VÍDEO | Bicicleta é furtada em bicicletário de empresa em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 01/12/2024 - 14h48 (Atualizado em 01/12/2024 - 14h48 ) twitter

Bicicleta furtada

Uma bicicleta foi furtada do bicicletário de uma empresa no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. O dono da bike é um auxiliar de montador, que usava o veículo para ir para o trabalho.Ele contou que havia acabado de guardar a bicicleta no local, por volta das 8h40 de sexta-feira (29), e logo depois colegas da empresa o avisaram do furto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

