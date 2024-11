VÍDEO | Criminosos arrombam casa de shows em Vila Velha VÍDEO | Criminosos arrombam casa de shows em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 16/10/2024 - 12h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h29 ) twitter

Criminosos arrombam casa de shows em Vila Velha

Uma casa de shows em Vila Velha foi assaltada por criminosos, que levaram dinheiro, bebidas e um ventilador do estabelecimento. O crime aconteceu na madrugada de domingo (13), no bairro Itapuã. O ocorrido foi registrado por câmeras de videomonitoramento. Os proprietários do local contaram que o local funciona há quatro meses e que já é a terceira vez que são vítimas de arrombamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

