VÍDEO | Incêndio atinge restaurante na Praia do Canto, em Vitória
16/10/2024 - 10h10

Incêndio no restaurante La Bamba

Um incêndio atingiu o restaurante La Bamba, localizado na Praia do Canto, em Vitória, no início da manhã desta quarta-feira (16). Ninguém ficou ferido e tudo indica que o incêndio tenha sido criminoso. Leia também: >> Stalking: o crime que atormenta quase 4 vítimas por dia no ES>> Verão: Prefeitura de Vitória abre seleção para guarda-vidas>> Contorno de Vitória: trânsito terá mudanças para obras no viadutoO Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 5h. Segundo as primeiras informações, há indícios de que o estabelecimento tenha sido arrombado durante a madrugada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o incêndio.

