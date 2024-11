VÍDEO | Jovem desaparece após entrar em mar de Vila Velha VÍDEO | Jovem desaparece após entrar em mar de Vila Velha Folha Vitória|Do R7 30/11/2024 - 16h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 16h08 ) twitter

Jovem desaparece após entrar em mar de Vila Velha

O Corpo de Bombeiros segue em busca de uma jovem, de 19 anos, que desapareceu no mar, em Itaparica, em Vila Velha, no último domingo (24). Layla Ferreira de Paula estava acompanhada de uma amiga quando sumiu.De acordo com a família, Layla e a amiga decidiriam entrar no mar, mas a correnteza estava forte e elas foram arrastadas para o fundo. A amiga quase se afogou, mas foi resgatada. Layla não foi achada e continuou em alto mar.

