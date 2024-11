VÍDEO | Menino de 7 anos viraliza nas redes ao se vestir de professora no RJ VÍDEO | Menino de 7 anos viraliza nas redes ao se vestir de professora no RJ Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 19h10 (Atualizado em 15/10/2024 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menino de 7 anos se vestindo de professora

Uma bela homenagem no Dia do Professor! Um aluno, de 7 anos, morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais ao homenagear sua professora favorita. Gael Nascimento de Lima aparece imitando fisicamente a professora Simone Goulart.LEIA TAMBÉM:Menino de 11 anos morto em Linhares tinha envolvimento com grupos criminososPsicólogo era considerado “tio” do assassino, diz investigação da PCNavio-plataforma Maria Quitéria começa a extrair petróleo no ESEm um vídeo, publicado nas redes sociais, Gael aparece idêntico à professora, com direito a cabelo, roupas e até enchimento no quadril. A imitação foi feita após o colégio onde Gael estuda fazer um convite para que os alunos se vestissem como o funcionário que gostariam de homenagear. O menino não deixou a criatividade de lado e homenageou a sua professora preferida. Os comentários foram imediatos na publicação. Internautas acharam a ideia engraçada, fantástica e bonita, ainda mais nesta terça-feira (15), Dia do Professor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Auxílio-doença pode ser solicitado em 2,6 mil agências dos Correios

Oito em cada 10 adultos defendem a proibição de celulares em escolas

PRF apreende 30 toneladas de linguiça sem nota fiscal no ES