Vídeo: Vaticano divulga imagens do corpo do papa Francisco em caixão

Papa Francisco Caixao

Foto: Divulgação/ Vatican News

O Vaticano divulgou nesta terça-feira (22) as primeiras imagens do papa Francisco deitado em seu caixão. O corpo do pontífice jaz na capela da Casa Santa Marta. Nas imagens é possível observar o caixão de madeira, o papa com vestes vermelhas e sua mitra episcopal. Em uma das fotos, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, aparece rezando pelo pontífice.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre este momento histórico.

