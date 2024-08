Violência Familiar em Cariacica: Homem Agride Esposa e Filhos em Vídeo Chocante Foto: Reprodução TV Vitória Uma mulher filmou o próprio pai agredindo a família no meio da rua no bairro Santa Bárbara,... Folha Vitória|Do R7 08/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 08/08/2024 - 13h16 ) ‌



Uma mulher filmou o próprio pai agredindo a família no meio da rua no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, na noite de domingo (04). No vídeo, o homem apresentava sinais de embriaguez e agride a filha, a esposa e até o neto, de 2 anos.

