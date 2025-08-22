Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vital 2025: mais ingressos gratuitos são liberados nesta sexta-feira

Foto: Leonardo Silveira/ Prefeitura de VitóriaIngressos solidários remanescentes para arquibancada serão distribuídos das 11 às 13...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Leonardo Silveira/ Prefeitura de Vitória O Carnaval fora de época vai tomar conta do Sambão do Povo, em Vitória, neste fim de semana com o Vital 2025. A festa contará com atrações como Durval Lelys, Bell Marques, Timbalada, Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.