Vital 2025: mais ingressos gratuitos são liberados nesta sexta-feira Foto: Leonardo Silveira/ Prefeitura de VitóriaIngressos solidários remanescentes para arquibancada serão distribuídos das 11 às 13... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h59 )

Foto: Leonardo Silveira/ Prefeitura de Vitória O Carnaval fora de época vai tomar conta do Sambão do Povo, em Vitória, neste fim de semana com o Vital 2025. A festa contará com atrações como Durval Lelys, Bell Marques, Timbalada, Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

