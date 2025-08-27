Vitória é a segunda cidade mais competitiva do Brasil
Vitória subiu uma posição no ranking em relação ao ano passado. Crédito: Thiago Soares/Folha VitóriaVitória subiu uma posição no ranking...
Vitória subiu uma posição no ranking em relação ao ano passado. Crédito: Thiago Soares/Folha Vitória Vitória é a segunda cidade mais competitiva do Brasil. Segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios, a capital capixaba avançou uma posição em relação à edição anterior. A cidade superou grandes centros urbanos, como São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. O ranking é do Centro de Liderança Pública (CLP)
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre os fatores que levaram Vitória a essa conquista!
