Vitória entra no top 10 das rotas aéreas de turismo de negócios do Brasil
Foto: Divulgação/Zurich Airport BrasilVeja ranking com principais destinos dos viajantes de negócios no primeiro semestre de 2025;...
A capital capixaba, Vitória, está na lista dos 10 principais destinos aéreos de negócios do Brasil no primeiro semestre de 2025. A conexão Rio (Galeão)-Vitória foi a responsável pela entrada da Capital no ranking nacional. As rotas já conhecidas como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília também estão na lista.
