Vitória vai iniciar obra na Beira-Mar entre o Centro e a Enseada do Suá
O contrato para as obras de reurbanização da Avenida Beira-Mar foi assinado nesta sexta (01) e o prazo...
Folha Vitória|Do R7
01/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h37 )

Folha Vitória

A Prefeitura de Vitória assinou, nesta sexta-feira (1º), o contrato para obras de reurbanização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Beira-Mar. As obras contemplam 4,2 quilômetros do trecho que vai do Porto de Vitória à Enseada do Suá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante obra!

