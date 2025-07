Voltaram? Zé Felipe abre o coração sobre o que sente por Virgínia: “Qualquer hora” Voltaram? Zé Felipe abre o coração sobre o que sente por Virgínia: "Qualquer hora" (Foto: Reprodução/Instagram @zefelipe)Divórcio do... Folha Vitória|Do R7 29/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Voltaram? Zé Felipe abre o coração sobre o que sente por Virgínia: "Qualquer hora" (Foto: Reprodução/Instagram @zefelipe) Abriu o coração! Zé Felipe decidiu falar sobre o fim do relacionamento com Virgínia ao celebrar nova fase da carreira internacional, agora, nos Estados Unidos. O cantor de 27 anos de idade se separou recentemente da influencer de 26 com quem tem três filhos: Maria Alice, de 3; Maria Flor, de 2; e José Leonardo Fonseca, de 10 meses.

Para saber mais sobre os detalhes dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Momento de Paz oferece meditações semanais com Bispo Nilton

Ciclone extratropical vai mudar tempo no ES? Veja o que diz a meteorologia

Deborah Secco diz que só há dois anos passou a se sentir bonita: “É tudo uma mentira”