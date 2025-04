Xuxa diz que dá banho até hoje em Sasha: ‘Como se fosse um bebê’ Xuxa e Sasha mantém rotina para fortalecer laços (Foto: Reprodução/Instagram @sashameneghel)Em participação para o Wow Podcast, Xuxa... Folha Vitória|Do R7 16/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 16/04/2025 - 23h25 ) twitter

Sasha e Xuxa

Xuxa e Sasha mantém rotina para fortalecer laços (Foto: Reprodução/Instagram @sashameneghel) Em participação para o Wow Podcast, Xuxa revelou as intimidades de sua relação com Sasha Meneghel, sua filha com o ator Luciano Szafir. Conversando com Brunno Rangel e Marcelo Feitosa, a apresentadora de 62 anos contou que até hoje dá banho na modelo, de 26.

