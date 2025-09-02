Yago Dora derrota Griffin e é campeão mundial de surfe pela primeira vez
Yago Dora conquistou título da WSL (Foto: Reprodução / Instagram @wsl)O Brasil voltou a ser campeão mundial no surfe. Yago Dora conquistou...
Yago Dora conquistou título da WSL (Foto: Reprodução / Instagram @wsl)O Brasil voltou a ser campeão mundial no surfe. Yago Dora conquistou seu primeiro título na disputa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Fiji, na noite desta segunda-feira (de Brasília). Ele superou o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33.
Yago Dora conquistou título da WSL (Foto: Reprodução / Instagram @wsl)O Brasil voltou a ser campeão mundial no surfe. Yago Dora conquistou seu primeiro título na disputa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Fiji, na noite desta segunda-feira (de Brasília). Ele superou o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33.
Para mais detalhes sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: