Aborto, mudanças climáticas, economia: qual é a posição de Kamala em diferentes temas Vice-presidente é vista como uma possível substituta após desistência Joe Biden de disputar a reeleição Estadão Conteúdo|Do R7 21/07/2024 - 18h56 (Atualizado em 21/07/2024 - 19h03 ) ‌



Kamala Harris é a provável candidata democrata à Casa Branca Reprodução / X - Kamala Harris

Com a vice-presidente Kamala Harris sendo vista como uma possível substituta do presidente Joe Biden na chapa democrata, especialmente após a desistência oficial do democrata, divulgada neste domingo (21), suas posições sobre diversos temas serão examinadas pelos dois partidos que disputam a presidência dos Estados Unidos e pelos eleitores do país.

Veja a seguir os posicionamentos de Kamala a respeito de temas variados

Aborto

Kamala Harris apoia a legislação que protegeria o direito ao aborto em nível nacional, como Roe versus Wade fez antes de ser derrubado em 2022, no caso Dobbs versus Jackson Women’s Health Organization.

Após a decisão de Dobbs, ela se tornou fundamental para os esforços da campanha de Biden para manter os holofotes sobre o aborto, uma vez que Biden – com seu desconforto pessoal com o aborto e seu apoio a restrições no início de sua carreira – não demonstra uma posição clara. Em março, ela fez o que se acreditava ser a primeira visita oficial de um presidente ou vice-presidente a uma clínica de aborto.

Kamala apoiou consistentemente o direito ao aborto durante seu período no Senado, incluindo a co-produção de uma legislação que teria proibido restrições comuns em nível estadual, como exigir que os médicos realizassem exames específicos ou tivessem privilégios de admissão em hospitais para realizar abortos.

Mudanças climáticas

A vice-presidente dos Estados Unidos apoiou os esforços climáticos do governo Joe Biden, incluindo a legislação que forneceu centenas de bilhões de dólares em créditos fiscais e descontos para energia renovável e veículos elétricos.

“Está claro que o relógio não está apenas correndo, ele está batendo”, disse Kamala Harris em um discurso no ano passado, referindo-se aos desastres cada vez mais graves e frequentes provocados pelas mudanças climáticas. “E é por isso que, há um ano, o presidente Biden e eu fizemos o maior investimento climático da história dos Estados Unidos.”

Durante sua campanha presidencial de 2020, ela enfatizou a necessidade de justiça ambiental, uma estrutura que exige políticas para abordar os efeitos adversos que as mudanças climáticas têm sobre as comunidades pobres e as pessoas de cor. Ela também enfatizou isso como vice-presidente.

Em 2019, a Kamala, então senadora, e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, democrata de Nova York, apresentaram uma legislação que avaliaria as regras e leis ambientais de acordo com a forma com que elas afetavam as comunidades de baixa renda. Ela também estabeleceria um escritório independente de Responsabilidade pela Justiça Climática e Ambiental e criaria um “consultor sênior sobre justiça climática” em vários órgãos federais. Em 2020, Kamala apresentou uma versão mais abrangente do projeto de lei. Nenhuma das leis foi aprovada.

Conflito no Oriente Médio

Em uma entrevista no final daquele mês, ela enfatizou sua oposição a uma ação israelense de Rafah, a cidade no sul de Gaza para onde mais de um milhão de pessoas fugiram. “Eu estudei os mapas”, disse ela. “Não há lugar para onde essas pessoas possam ir, e estamos vendo cerca de 1,5 milhão de pessoas em Rafah que estão lá porque foram instruídas a ir para lá, a maioria delas.”

Ela já disse em várias ocasiões que apoia uma solução de dois Estados.

Justiça racial

A justiça racial foi um tema da campanha presidencial de Kamala. Em uma memorável troca de debates em 2019, ela denunciou o trabalho anterior de Biden com senadores segregacionistas e a oposição aos mandatos de ônibus escolares.

Ela pediu o fim das sentenças mínimas obrigatórias, da fiança em dinheiro e da pena de morte, que afetam desproporcionalmente as pessoas negras.

Em meio aos protestos que se seguiram ao assassinato de George Floyd pela polícia em 2020, ela foi uma das senadoras que apresentou a Lei de Justiça no Policiamento (Justice in Policing Act), que teria facilitado o processo contra policiais, criado um registro nacional de má conduta policial e exigido que os policiais concluíssem o treinamento sobre perfil racial. A lei não foi aprovada.

Seu histórico como promotora também foi questionado durante sua campanha presidencial. Os críticos observaram que, como procuradora-geral da Califórnia, ela geralmente evitava intervir para investigar assassinatos cometidos pela polícia.