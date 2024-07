Temos simpatia pela Kamala, mas quem decide é o povo americano, diz Celso Amorim A atual vice-presidente dos EUA é uma possível candidata democrata para concorrer à Casa Branca após desistência de Joe Biden Internacional|Do R7, com informações da Agência Estado 21/07/2024 - 17h52 (Atualizado em 21/07/2024 - 18h15 ) ‌



Celso Amorim diz ter simpatia por Kamala Harris Wilson Dias / Arquivo - Agência Brasil

O chefe da assessoria especial da Presidência da República e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, um dos principais conselheiros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse haver simpatia por Kamala Harris – atual vice-presidente norte-americana e possível nova candidata democrata à Casa Branca depois do anúncio de desistência de tentar a reeleição feito neste domingo (21) pelo presidente, Joe Biden.

O democrata de 81 anos estava sob pressão de aliados do partido para desistir da disputa após o mau desempenho em um debate, além de uma série de gafes que colocaram e dúvida a sua capacidade cognitiva.

“Claro que a gente tem simpatia pela Kamala Harris, mas é o povo americano que decide”, afirmou Amorim a uma agência de notícias. A preferência do governo brasileiro por um candidato democrata já foi expressada inclusive por Lula. O presidente disse que, se fosse americano, votaria em Joe Biden.

Amorim afirmou que esteve nos Estados Unidos na última semana e conversou com o conselheiro de Segurança Nacional do país, Jake Sullivan. “Ainda não estava definido, não parecia definido, ele não deu entender nada assim. Claro que todo mundo desconfiava que era uma possibilidade de Biden desistir”, disse o ex-ministro à agência de notícias.

O conselheiro de Lula também disse que não faria mais comentários por uma questão de reciprocidade. “Não vou falar muito sobre política americana porque não gosto muito quando falam de política brasileira”, justificou.

Biden anunciou mais cedo neste domingo sua desistência em nota publicada em uma rede social. Minutos depois, ele endossou Kamala Harris, vice-presidente do país, como candidata do Partido Democrata. “Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas – é hora de nos unirmos e derrotar Trump”, afirmou Biden na rede social .

‘Minha intenção é ganhar e conquistar esta nomeação’, diz Kamala

Em um comunicado de campanha, a vice-presidente Kamala Harris disse estar “honrada” com o apoio dado por Joe Biden à candidatura dela. “Estou honrada em ter o apoio do Presidente e minha intenção é ganhar e conquistar esta nomeação ”, afirmou ela, que ainda elogiou os serviços prestados por Biden ao país.

Kamala prometeu ainda “fazer tudo o que estiver ao meu alcance para unir o Partido Democrata – e unir nossa nação – para derrotar Donald Trump e sua agenda”. “Juntos, lutaremos. E juntos, venceremos”, completou ela.

‘Biden não estava apto para concorrer à presidência’, comenta Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, comentou neste domingo a desistência de seu oponente, o democrata Joe Biden, de concorrer à reeleição. Em uma rede social, Trump chamou Biden de corrupto e disse que ele não estava apto para concorrer à presidência. “Ele só alcançou o cargo de presidente através de mentiras, fake news [...] Todos aqueles ao seu redor, incluindo o seu médico e a mídia, sabiam que ele não era capaz de ser presidente, e ele não era”, escreveu Trump.

O ex-presidente disse ainda que a administração Biden fez com que milhões de pessoas atravessassem a fronteira dos EUA sem controle. “Muitos provenientes de prisões, instituições psiquiátricas e um número recorde de terroristas. Sofreremos muito por causa da sua presidência, mas remediaremos muito rapidamente os danos que ele causou,” acrescentou.