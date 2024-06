O drama das empresas de tecnologia em busca de energia renovável nos EUA

Alto contraste

As empresas de tecnologia estão tão desesperadas para construir enormes data centers nos EUA que estão pedindo à gigante da energia limpa NextEra Energy Inc. para encontrar locais com eletricidade suficiente para abastecer cidades inteiras.

“Alguns nos procuraram e disseram: ‘Vocês podem nos mostrar locais que podem acomodar 5 gigawatts (GW) de demanda?’”, disse John Ketchum, CEO da NextEra, sediada na Flórida. “Esse é o volume de energia elétrica da cidade de Miami.” Ketchum não quis citar o nome das empresas.

Essa quantidade de energia, aproximadamente o equivalente a cinco reatores nucleares, ou o suficiente para abastecer quase 3 milhões de residências, exigiria uma combinação de novos parques eólicos e solares, armazenamento de bateria e uma conexão com a rede, disse Ketchum.

Ele acrescentou que encontrar um local que pudesse acomodar 5 GW exigiria algum trabalho, mas há lugares nos EUA que podem acomodar 1 GW.

O consumo de energia nos EUA está aumentando, impulsionado em parte por novos data centers necessários para inteligência artificial, streaming de alta velocidade e trabalho remoto. Um impulso na fabricação doméstica e a eletrificação de veículos e outros setores também estão alimentando o salto. Embora o aumento da demanda esteja alimentando um boom na geração de energia limpa, ele também está estimulando planos para novas usinas de combustíveis fósseis, complicando as metas climáticas.

O aumento da demanda levou até mesmo a NextEra a considerar a possibilidade de reiniciar a usina nuclear Duane Arnold, em Iowa, fechada em 2020 depois que seu maior cliente optou por sair do contrato de compra de energia. Mais de uma dúzia de reatores americanos foram fechados desde 2013, pois as operadoras lutaram para competir com a energia mais barata do gás natural e das energias renováveis, mas com o aumento do consumo, agora se fala que alguns deles poderiam ser reabertos.

Ketchum disse que recebeu consultas de possíveis clientes de data center que poderiam estar interessados em aproveitar as vantagens do reator Duane Arnold, de 600 megawatts. “Eu consideraria a possibilidade, se isso pudesse ser feito com segurança e dentro do orçamento”, disse ele.

O CEO disse que espera um aumento de quase 40% na demanda de energia dos EUA nas próximas duas décadas, em comparação com apenas 9% nos 20 anos anteriores. A energia renovável atenderá à maior parte do aumento do consumo, porque as novas usinas movidas a gás são muito mais caras, levam muito tempo para se conectar à rede e precisam ser abastecidas por gasodutos difíceis de construir, disse ele.

Ele disse que a adição de armazenamento de bateria aos parques eólicos e solares pode tornar essas fontes livres de carbono quase tão confiáveis no fornecimento de energia 24 horas por dia quanto os combustíveis fósseis.

“Se eu quiser pagar o dobro, posso optar por uma usina a gás”, disse Ketchum.

A NextEra é a maior desenvolvedora de energia eólica e solar sem apoio governamental do mundo, atrás apenas das principais empresas estatais chinesas. A empresa tem um pipeline de cerca de 300 gigawatts de projetos renováveis e de armazenamento.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.