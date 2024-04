Experimento revolucionário pode desvendar mistérios da antimatéria e confirmar a Teoria do Big Bang

Um experimento inovador, evolvendo o estudo da interação entre matéria e antimatéria congelada, tem o potencial de transformar nossa compreensão sobre a origem do universo, bem como, abrir as portas para avanços significativos em áreas como o tratamento do câncer e a exploração espacial.

